Александрова уступила Свитолиной в матче третьего круга турнира WTA в Абу-Даби
В матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби россиянка Екатерина Александрова проиграла украинке Элине Свитолиной.
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Встреча продолжалась 2 часа и 29 минут, завершившись победой Свитолиной со счётом 6:2, 6:7, 7:6.
Александрова завершила своё выступление на турнире.
Ранее Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби.
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