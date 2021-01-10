Александрова уступила Свитолиной в матче третьего круга турнира WTA в Абу-Даби

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В матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби россиянка Екатерина Александрова проиграла украинке Элине Свитолиной.
Александрова уступила Свитолиной в матче третьего круга турнира WTA в Абу-Даби
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Встреча продолжалась 2 часа и 29 минут, завершившись победой Свитолиной со счётом 6:2, 6:7, 7:6. 

Александрова завершила своё выступление на турнире.

Ранее Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби.

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