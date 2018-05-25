Касаткина рассказала, почему ушла от тренера Платеника

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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему решила прекратить сотрудничество с предыдущим тренером Владимиром Платеником.

«Грубо говоря, за три года мы достали друг друга. Слишком притёрлись, накопилось много недопонимания. Работа была не такой, как в первый год взаимного сотрудничества. Я чувствовала, что мы стоим на одном месте, никуда не движемся», — приводит слова Касаткиной «Неспортивное поведение».

Теннисистка отметила, что во время тренировок стало больше негатива. Она также добавила, что переживала по поводу расставания со своим первым тренером в профессиональном туре.

«Платеник многое мне дал. После расставания в течение 10—15 минут у меня был жуткий стресс», — сказала Касаткина. 

Ранее определилась соперница Касаткиной по первому раунду Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос».

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