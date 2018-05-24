Кузнецова сыграет с Мугурусой в первом раунде «Ролан Гаррос»
Пары российских теннисисток выглядят следующим образом:
Светлана Кузнецова — Гарбинье Мугуруса (3-я сеяная);
Анастасия Павлюченкова (30) — Полона Херцог (Словения);
Наталья Вихлянцева — Эшли Барти (Австралия, 17);
Елена Веснина — Бернарда Пера (США);
Екатерина Макарова — Чжэн Сайсай (Китай);
Дарья Касаткина (14) — Кайя Канепи (Эстония);
Мария Шарапова — победитель квалификации.
Ранее российские теннисистки Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Евгения Родина вышли в решающий раунд квалификации «Ролан Гаррос».