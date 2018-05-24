Кузнецова сыграет с Мугурусой в первом раунде «Ролан Гаррос»

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Определились соперницы российских теннисисток по первому раунду Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос».

Пары российских теннисисток выглядят следующим образом:

Светлана Кузнецова — Гарбинье Мугуруса (3-я сеяная);

Анастасия Павлюченкова (30) — Полона Херцог (Словения);

Наталья Вихлянцева — Эшли Барти (Австралия, 17);

Елена Веснина — Бернарда Пера (США);

Екатерина Макарова — Чжэн Сайсай (Китай);

Дарья Касаткина (14) — Кайя Канепи (Эстония);

Мария Шарапова — победитель квалификации.

Ранее российские теннисистки Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Евгения Родина вышли в решающий раунд квалификации «Ролан Гаррос».

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