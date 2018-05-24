Теннисистки Кудерметова, Калинская и Родина вышли в финал квалификации «Ролан Гаррос»

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Российские теннисистки Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Евгения Родина вышли в решающий раунд квалификации Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос».

Во втором раунде Кудерметова переиграла американку Николь Гиббс со счётом 6:0, 5:7, 6:1, Калинская победила гречанку Валентини Грамматикопулу — 3:6, 6:1, 6:2, Родина одержала победу над представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой — 3:6, 7:5, 6:0.

Две другие российские теннисистки упустили шанс пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос». Анна Блинкова проиграла румынке Ирине Бара со счётом 6:4, 4:6, 1:6, Виталия Дьяченко уступила представительнице Польши Магдалене Фреш — 3:6, 2:6. 

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова вошла в число 100 самых популярных спортсменов мира по версии телеканала ESPN.

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