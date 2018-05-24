Шарапова стала единственным представителем России в списке самых популярных спортсменов мира по версии ESPN

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Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в число 100 самых популярных спортсменов мира по версии телеканала ESPN.

Шарапова заняла 21-е место и оказалась единственной из россиян в данном списке, сообщает сайт ESPN. По сравнению с прошлым годом она поднялась на две позиции.

Первое место занял футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, второе — американский баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс. Тройку лучших замкнул футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси.

Ранее стало известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан самым популярным хоккеистом мира по версии американского спортивного телеканала ESPN.

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