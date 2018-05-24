Овечкин признан самым популярным хоккеистом по версии ESPN

Короткая ссылка
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан самым популярным хоккеистом мира по версии американского спортивного телеканала ESPN.

Овечкин стал 133-м среди всех спортсменов мира, сообщает сайт ESPN.

Первое место занял футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, второе — американский баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс. Тройку лучших замкнул футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси.

Ещё один российский хоккеист Илья Ковальчук занял третье место среди хоккеистов после Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и 193-е среди всех спортсменов.

Ранее российский Овечкин поделился впечатлениями от победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных