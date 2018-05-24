Овечкин признан самым популярным хоккеистом по версии ESPN

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан самым популярным хоккеистом мира по версии американского спортивного телеканала ESPN.

Овечкин стал 133-м среди всех спортсменов мира, сообщает сайт ESPN.

Первое место занял футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, второе — американский баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс. Тройку лучших замкнул футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси.

Ещё один российский хоккеист Илья Ковальчук занял третье место среди хоккеистов после Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и 193-е среди всех спортсменов.

Ранее российский Овечкин поделился впечатлениями от победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ.