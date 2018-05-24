Овечкин: до заветной цели осталось четыре победы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Очень рад, что мы наконец-то прошли дальше. До той заветной цели, к которой мы все, начиная от команды и заканчивая болельщиками и нашими семьями, стремились, осталось четыре победы», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что финальная серия с «Вегас Голден Найтс» будет не менее тяжёлой, чем противостояние с «Тампой».

«Но сейчас отступать некуда, надо воевать и играть в том же духе», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что в соцсетях Овечкина назвали величайшим хоккеистом всех времён.