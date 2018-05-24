Овечкин: до заветной цели осталось четыре победы
«Очень рад, что мы наконец-то прошли дальше. До той заветной цели, к которой мы все, начиная от команды и заканчивая болельщиками и нашими семьями, стремились, осталось четыре победы», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что финальная серия с «Вегас Голден Найтс» будет не менее тяжёлой, чем противостояние с «Тампой».
«Но сейчас отступать некуда, надо воевать и играть в том же духе», — добавил форвард.
Ранее сообщалось, что в соцсетях Овечкина назвали величайшим хоккеистом всех времён.