В соцсетях Овечкина назвали величайшим хоккеистом всех времён
- Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
- Reuters
Один из пользователей социальных сетей пожелал Овечкину удачи на пути к завоеванию чемпионского перстня.
Get that ring Ovi! #ALLCAPS 😀🏒— The Coach (@beginhockey) 24 мая 2018 г.
Ещё один из пользователей, комментируя победный гол в исполнении Овечкина, подчеркнул, что этот бросок было невозможно отразить.
How do you stop that shot? Wow— Ben Wojciechowski (@bennywo03) 24 мая 2018 г.
А ещё один человек назвал Овечкина величайшим хоккеистом всех времён (GOAT — Greatest of All Time).
GOOOAATTTT— dannymori (@DannyMori59) 24 мая 2018 г.
Ранее американский журналист Fox Sports Энди Стрикленд заявил, что Овечкин поднял свою игру на новый уровень.