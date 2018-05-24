В соцсетях Овечкина назвали величайшим хоккеистом всех времён

Пользователи социальной сети Twitter высоко оценили игру Александра Овечкина в заключительном, седьмом матче финальной серии Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Один из пользователей социальных сетей пожелал Овечкину удачи на пути к завоеванию чемпионского перстня.

Ещё один из пользователей, комментируя победный гол в исполнении Овечкина, подчеркнул, что этот бросок было невозможно отразить.

How do you stop that shot? Wow — Ben Wojciechowski (@bennywo03) 24 мая 2018 г.

А ещё один человек назвал Овечкина величайшим хоккеистом всех времён (GOAT — Greatest of All Time).

GOOOAATTTT — dannymori (@DannyMori59) 24 мая 2018 г.

Ранее американский журналист Fox Sports Энди Стрикленд заявил, что Овечкин поднял свою игру на новый уровень.