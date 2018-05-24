В соцсетях Овечкина назвали величайшим хоккеистом всех времён

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Пользователи социальной сети Twitter высоко оценили игру Александра Овечкина в заключительном, седьмом матче финальной серии Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В соцсетях Овечкина назвали величайшим хоккеистом всех времён
  • Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
  • Reuters

Один из пользователей социальных сетей пожелал Овечкину удачи на пути к завоеванию чемпионского перстня.

Ещё один из пользователей, комментируя победный гол в исполнении Овечкина, подчеркнул, что этот бросок было невозможно отразить.

А ещё один человек назвал Овечкина величайшим хоккеистом всех времён (GOAT — Greatest of All Time).

Ранее американский журналист Fox Sports Энди Стрикленд заявил, что Овечкин поднял свою игру на новый уровень.

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