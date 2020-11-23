Чемпионский характер: Медведев победил Тима и выиграл Итоговый турнир ATP в Лондоне

Даниил Медведев обыграл Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP в Лондоне и впервые в карьере одержал победу на этих соревнованиях. Россиянин уступил в первом сете, но выиграл на тай-брейке вторую партию и затем довёл встречу до победы. Медведев стал вторым представителем нашей страны, которому удалось завоевать этот титул.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP. В финальном матче он в трёх сетах переиграл австрийца Доминика Тима. Медведев прибавил себе 1500 рейтинговых очков и заработал более $1,5 млн за то, что не потерпел ни одного поражения за всю последнюю неделю.

История встреч Медведева и Тима началась в 2018 году и насчитывала четыре матча. Россиянину удалось выиграть всего один из них — в четвертьфинале прошлогоднего «Мастерса» в Монреале он одержал довольную лёгкую победу, уступив всего четыре гейма. В этом сезоне пути двух теннисистов пересеклись только в полуфинале Открытого чемпионата США. Стремясь к своему первому титулу на турнирах Большого шлема, Тим обыграл Медведева в трёх сетах, два из которых закончились на тай-брейках.

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Но если говорить не только об официальных матчах, то впервые нынешние финалисты Итогового турнира ATP сыграли друг с другом ещё в 2011 году, когда Тиму было 17 лет, а Медведеву всего 14. Они встретились на юниорском турнире в Умаге, куда австриец приехал после того, как дошёл до финала «Ролан Гаррос» для молодых игроков. Медведев вспоминал, что тот матч закончился его закономерным поражением, но зато Тим отметил, что россиянина ждут большие успехи.

«Тим уже тогда был суперзвездой среди юниоров. Так что я рассказывал друзьям, что было бы классно начать матчем с лаки-лузером или уайлд-кард, выиграть и попасть на Доминика. Так и получилось. В первом круге я играл с племянником Марина Чилича или кем-то таким. Я его обыграл, а потом попал на Доминика на грунте. Он меня уничтожил, по-моему, 6:2, 6:0. Но я выиграл очко твинером, если не ошибаюсь. Я потом забыл тот матч, но он вспомнил его в каком-то интервью. Я тогда ужасно себя вёл на корте, наверное, в десять раз хуже, чем сейчас. После матча он мне сказал: «У тебя может быть хорошее будущее, но тебе нужно успокоиться». Потому что я с ума сходил», — говорил Медведев перед финалом в Лондоне.

Это будущее настало для обоих теннисистов, когда они по очереди за одну неделю обыграли и Новака Джоковича, и Рафаэля Надаля. Первая и вторая ракетки мира отняли у Тима и Медведева немало сил в полуфинале, но всё-таки пропустили вперёд двух самых ярких представителей нового поколения игроков. При этом матч с участием австрийца проходил на несколько часов раньше, и у него было больше времени на восстановление перед финалом, чем у российского спортсмена.

Но в титульной игре особой разницы в физическом состоянии заметно не было. Преимущество скорее было у Медведева, который большинство длинных розыгрышей оставлял за собой, а Тим в основном набирал очки эйсами или после одного-двух ударов. Такая ситуация нервировала австрийца, и уже в первых геймах он позволял себе эмоции, когда Медведев делал заявку на брейк. Тиму, одному из самых спокойных игроков ATP-тура, это было совсем несвойственно.

Но в пятом гейме повод для расстройства появился уже у Медведева. Ведя со счётом 40:0 на своей подаче, россиянин отдал несколько розыгрышей подряд и закончил двойной ошибкой. На приёме он тоже слишком сильно торопился с ударами, что только позволило Тиму подтвердить брейк. Медведев смог быстро вернуться на свой уровень, но партию уже не спас. Он боролся вплоть до сетбола, когда был готов пробить с половины корта и сравнять счёт в гейме, но мяч предательски ударился о сетку и перескочил через россиянина. Партия закончилась со счётом 6:4 в пользу Тима.

Во втором сете австриец чувствовал себя прекрасно на подаче и отдал всего два очка в трёх геймах. Медведев же с трудом пытался не допустить, чтобы его соперник вновь завладел преимуществом. В нужный момент он обязательно клал мячи точно в корт или вынуждал Тима ошибаться. Особенно сильно россиянину помогали выходы к сетке.

В итоге разыгрывать партию пришлось на тай-брейке. Тим сразу выиграл два очка, в том числе одно на подаче Медведева, но праздновать успех ему было рано. Следующие семь розыгрышей закончились в пользу россиянина. Последнее очко Медведев заработал мощным эйсом.

Третья партия уже проходила под контролем четвёртой ракетки мира. Медведев заработал несколько брейк-пойнтов и в пятом гейме наконец-то реализовал один из них после очередного выхода к сетке. После этого Тим перестал играть в свой теннис. Частые попадания в трос только ещё сильнее выводили его из себя.

Медведев же крепкой хваткой держался за свою подачу и довёл матч до победы. Финальную партию он выиграл со счётом 6:4 и впервые в карьере завоевал титул на Итоговом турнире ATP. Эту игру он включил в число лучших за свою карьеру.

«Какой матч! Это одна из лучших моих побед! Два часа и 42 минуты, три сета против потрясающего игрока. Поздравляю Доминика с тем, чего он уже успел достичь за карьеру. Твоё имя уже в учебниках истории тенниса, это великолепно. Ты выиграл турнир Большого шлема в этом году и играешь невероятно. Надеюсь, что у нас будет много матчей, таких же важных, как сейчас», — добавил Медведев.

До Медведева единственным россиянином, который завоёвывал титул на этих соревнованиях, был Николай Давыденко. Он одержал победу в 2009 году, когда Итоговый турнир впервые провели в Лондоне.

«Хочу поблагодарить свою команду, особенно тренера. Как отметил Доминик, жизнь в «пузырях» сложна, но мы хорошо справились. Благодарю жену, она хотела приехать, но не смогла, потому что сейчас непросто путешествовать. Спасибо всем болельщикам, которые шлют сообщения. Мы также благодарны организаторам за то, что смогли провести этот турнир. Я всегда говорил, что будет потрясающая история, если последний турнир в Лондоне, так же как и первый, выиграет российский теннисист. Так что спасибо Николаю Давыденко за то, что вдохновил большое количество детей заниматься теннисом, в том числе и меня. Надеюсь, что я продолжаю его дело», — сказал победитель Итогового турнира ATP.