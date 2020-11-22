Впервые в карьере: Медведев победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP в Лондоне. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина. В финале его оппонентом станет Доминик Тим, в напряжённом матче взявший верх над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

В преддверии матча фаворитом считался Надаль. Во-первых, за испанца говорили его многочисленные регалии и звания, среди которых 20 побед на турнирах Большого шлема. Во-вторых, превосходство по личным встречам: россиянин трижды встречался со второй ракеткой мира, но ни разу не смог справиться с ним. В последний раз это произошло на Итоговом турнире ATP 2019 года. Тогда спортсменам потребовалось три сета, чтобы выявить победителя, а решающий завершился на тай-брейке.

Тем не менее, если год назад шансы Медведева на успех считались невысокими, на этот раз всё было немного иначе. Великолепное выступление на групповом этапе, включавшее в себя победы над Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом, настроило болельщиков и экспертов на мажорный лад. Так, многие предрекали победу россиянина, а известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков выразил мнение, что Даниил созрел для того, чтобы впервые нанести поражение Рафаэлю.

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Дебют первой партии прошёл полностью под диктовку Медведева. В трёх геймах на своей подаче россиянин неизменно попадал первым мячом и без особых проблем брал верх, а на чужой регулярно доставлял проблемы испанцу. Трижды он брал первый розыгрыш на приёме, а при счёте 1:1 имел три брейка, но ни один из них не реализовал.

На фоне этого восьмой гейм стал своего рода аномалией. Россиянин ни разу не попал первым мячом на своей подаче и проиграл её под ноль. Особенно обидным стал последний розыгрыш. Даниил провёл неплохую комбинацию и выбил Рафаэля с корта, но в ключевой момент допустил ошибку. Надаль стал лишь вторым теннисистом, сделавшим брейк в противостоянии с Медведевым на нынешнем Итоговом турнире. Ранее подобным мог похвастаться только Зверев.

Несмотря на неудачу в первой партии, вторая началась полностью под диктовку Медведева. Он вновь крайне здорово выглядел на своей подаче, но, помимо этого, стал гораздо острее и на приёме. Не обошлось и без помощи Надаля, крайне неуверенно проведшего второй гейм. Рафаэль вновь стал испытывать проблемы с попаданием первым мячом, чем воспользовался Даниил. А при счёте 15:40 испанец допустил двойную и оказался в роли догоняющего.

Казалось, что второй сет у россиянина в кармане. Он вёл 4:1 и имел скрытый сет-бол на подаче оппонента, но занервничал и стал совершать одну ошибку за другой. За всю партию таковых у него набралось десять — вдвое больше, чем у визави. Прийти в себя Даниил смог лишь после четырёх проигранных геймов. Надаль вышел подавать на матч, но Медведев выиграл четыре розыгрыша подряд, а впоследствии довёл дело до тай-брейка.

В этот момент многие наверняка вспомнили прошлогоднее противостояние спортсменов на Итоговом турнире в Лондоне. Тогда Медведев так же уверенно вёл по ходу третьей партии (5:1), но впоследствии уступил пять геймов подряд и оказался в шаге от поражения. Тогда судьба сета также решалась в укороченном гейме, который без особого труда взял Надаль (7:4).

На этот же раз всё сложилось с точностью до наоборот. Россиянин продолжил коллекционировать эйсы (всего семь за партию), а также отметился рядом первоклассных попаданий. Так, в ходе одного из розыгрышей Даниил исполнил красивый удар с бэкхенда в прыжке в стиле Марата Сафина. После этого Надаль хоть и пытался сопротивляться, но уже не смог составить достойную конкуренцию. Как итог, 7:4 в пользу Даниила и подавляющее преимущество по активно выигранным мячам (21:8) по итогам сета.

Судя по всему, поражение на тай-брейке сильно сказалось на Надале. В заключительном сете испанец заметно сдал и стал часто допускать невынужденные ошибки. В итоге за всю партию таких набралось 17, что стало для него одним из худших показателей на Итоговом турнире. Медведев же действовал практически безупречно (две ошибки), был неуязвим при попадании первым мячом (86% выигранных розыгрышей), а также очень опасен на приёме. Всего он заработал пять брейк-пойнтов, два из которых реализовал. В седьмом гейме он впервые вышел вперёд, а при счёте 5:3 поставил точку в матче.

Медведев впервые в карьере обыграл Надаля и стал третьим россиянином, добравшимся до финала Итогового турнира ATP. До него подобное удавалось лишь Евгению Кафельникову и Николаю Давыденко. Взять трофей смог лишь Давыденко. Что касается Рафаэля, то он так и остался единственным представителем «большой тройки», ни разу не выигрывавшим в финале мирового тура.

Соперником Медведева в финале станет Доминик Тим, в напряжённом матче оставивший не у дел Новака Джоковича. Австриец оказался сильнее в трёх сетах, благодаря чему установил несколько достижений. Он стал вторым теннисистом с 2016 года, которому удалось на протяжении двух лет подряд пробиваться в финал Итогового турнира, а также выиграл свою 300-ю встречу в туре.

Матч получился крайне напряжённым и конкурентным, что подтверждает итоговый счёт. Теннисисты очень уверенно действовали на своей подаче, вследствие чего количество брейк-пойнтов было сокращено до минимума. За три партии их набралось суммарно пять, при этом лишь один из них был реализован. При счёте 5:5 в первом сете Тим оказался удачливее и забрал гейм на приём, после чего уверенно довёл дело до победы.

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Самым напряжённым получился второй сет. Джокович имел три брейк-пойнта, два из которых при счёте 6:5 в свою пользу, но всё же не сумел избежать тай-брейка. Тот получился предельно затяжным, а для определения триумфатора потребовалось 22 розыгрыша. В итоге Новак сумел отыграть четыре матч-бола и с четвёртой попытки всё же восстановил паритет. Тиму же не помогло солидное превосходство по числу активно выигранных мячей (18:9) и эйсов (6:1).

В заключительной партии теннисисты не изменили себе. Оба уверенно держали свои подачи, а Тим продолжал действовать в более атакующей манере. Тем не менее на этот раз оппоненты даже не приблизились к тому, чтобы оформить брейк, и вновь довели дело до укороченного гейма. На бумаге фаворитом считался Джокович, в нынешнем сезоне проигравший лишь один тай-брейк из 15 (Кайлу Эдмунду на US Open). А четыре подряд выигранных розыгрыша лишь укрепили веру в успех серба. Однако Доминик выиграл шесть очков подряд и взял верх со счётом 7:5.

Этот успех позволил Тиму составить компанию Энди Маррею и стать вторым теннисистом в истории, более пяти раз обыгрывавшим каждого из «большой тройки». Так, в активе австрийца значится по пять побед над Джоковичем и Федерером при семи и двух поражениях соответственно. В противостоянии с Рафаэлем Надалем впереди испанец — 9:6.