Медведев высказался о победе над Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP

Короткая ссылка
Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Медведев высказался о победе над Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP
  • Reuters

«Было очень сложно. Действительно, вышло странно немного — он подавал на матч при счёте 5:4. Мне казалось, что я здорово подавал, но при этом мне ничего не удавалось в итоге. Но я стал лучше играть, выигрывать мячи в решающий момент матча. Знаю, что были шансы победить и раньше, но просто этого не получалось. Тем не менее, рад, что это вышло сделать в концовке», — заявил Медведев после матча.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Надаля впервые в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить