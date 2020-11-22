Медведев высказался о победе над Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Было очень сложно. Действительно, вышло странно немного — он подавал на матч при счёте 5:4. Мне казалось, что я здорово подавал, но при этом мне ничего не удавалось в итоге. Но я стал лучше играть, выигрывать мячи в решающий момент матча. Знаю, что были шансы победить и раньше, но просто этого не получалось. Тем не менее, рад, что это вышло сделать в концовке», — заявил Медведев после матча.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Надаля впервые в карьере.