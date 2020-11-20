Победная точка: Рублёв обыграл Тима в последнем матче на Итоговом турнире ATP
- Reuters
- © Paul Childs
Первый успех Рублёва
Андрей Рублёв сумел под конец Итогового турнира ATP одержать первую победу. Он обыграл третью ракетку мира Доминика Тима из Австрии со счётом 6:2, 7:5 и избежал третьего подряд поражения на групповом этапе.
Игра последнего тура уже не имела для Рублёва и Тима принципиального значения. Россиянин потерял шансы пройти дальше на своём дебютном турнире для восьми лучших теннисистов сезона, а австриец, ранее одержавший победу над Рафаэлем Надалем, уже обеспечил себе путёвку в плей-офф.
Но как раз тем хорош Итоговый чемпионат ATP, что даже в ничего не значащих с турнирной точки зрения матчах есть смысл бороться дальше. За любую победу на групповом этапе теннисистам полагается 200 рейтинговых очков и $153 тыс. Тим уже успел заработать их в двукратном объёме, а Рублёв рисковал остаться только с призовыми за участие. С учётом того, что австрийцу было выгоднее отдохнуть и лучше подготовиться к плей-офф, где ставки будут ещё выше, у россиянина возник реальный шанс закончить турнир на позитивной ноте.
Матч начался для Рублёва так здорово, как он сам вряд ли смог себе представить. Он сразу сделал два брейка подряд и повёл со счётом 4:0. Его подача была особенно серьёзным оружием. В первом сете Рублёв выиграл каждый мяч, который он вводил с первой попытки — стопроцентный уровень по этому показателю в теннисе является предметом для гордости. Тиму удалось собраться и выиграть два гейма, но сет ему уже было не спасти.
Во второй партии Рублёв продолжал доминировать и на своей подаче, и на чужой, пока Тим не исчерпал лимит на ошибки и не отыграл брейк, сделав счёт 4:4. Но российский теннисист не дрогнул и сохранил свой напор. После ещё одного обмена геймами он вновь повёл в счёте и получил право подавать на матч. После очередной осечки Тима Рублёв исполнил свой 11-й эйс и таким образом поставил красивую точку в матче.
🏆 5 ATP Titles— ATP Tour (@atptour) November 19, 2020
📈 Career-high ranking
🇬🇧 First #NittoATPFinals win
Well played, @AndreyRublev97 🙌
🎥: @TennisTV
pic.twitter.com/K0RZCGC4zp
В личном противостоянии с австрийцем россиянин повёл со счётом 3:2. После матча он пожелал Тиму удачи в борьбе за титул и пожалел, что во втором туре не смог сломить сопротивление Стефаноса Циципаса.
«Я начал очень хорошо, с первого очка и с первой подачи. Доминик стартовал не так здорово, и я воспользовался преимуществом такого начала. Это придало мне уверенности, помогло играть всё лучше и лучше. Я желаю Доминику удачи в полуфинале, он заслуживает быть там, где он сейчас, и выиграть титул. Я счастлив здесь находиться. Я был так близок к победе во втором матче. У меня был матчбол на подаче, так что это могла быть совсем другая история, если бы я выиграл два матча. У меня бы, может, был шанс оказаться в полуфинале. Это часть жизни. Мне просто надо продолжать работать, и тогда посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублёв после первого успеха на Итоговом турнире ATP.
Рублёв теперь вполне может закончить сезон в качестве лидера ATP-тура по победам. Он брал верх над соперниками 41 раз, а Новак Джокович, уступивший накануне Даниилу Медведеву, так и остался с 40 выигранными матчами. Если серб в пятницу проиграет ещё и Александру Звереву и вылетит с Итогового турнира ATP, то Рублёва уже никто не сместит с первой строчки. Он же останется и самым титулованным теннисистом 2020 года.
Тим в полуфинале сыграет с Джоковичем или Зверевым. В матче с одним из них он будет стараться добыть 300-ю победу за карьеру. А будущий соперник Медведева определялся во второй встрече четверга, в которой сошлись Надаль и Циципас.
Неудачная защита Циципаса
В прошлом сезоне Надаль и Циципас тоже встречались на групповом этапе Итогового турнира ATP. Испанец одержал предсказуемую победу, но в плей-офф он так и не вышел, упустив очередной шанс завоевать свой первый титул в Лондоне. Грек же даже с поражением пробился в полуфинал и в итоге стал чемпионом. В этот раз такая парадоксальная ситуация никак возникнуть не могла — борьбу продолжал только победитель очной встречи.
Первые геймы теннисисты разыгрывали очень быстро, выигрывая почти все очки на своей подаче. Надаль вкладывал всю силу в каждый удар и вытаскивал даже безнадёжные мячи, но и Циципас старался соответствовать его уровню. Со временем испанский теннисист стал чувствовать себя увереннее на приёме и пошёл в контратаку. Он не реализовал два брейк-поинта в седьмом гейме, но заработал ещё один в девятом.
В этот момент Циципас неожиданно сделал двойную ошибку. Надаль получил лёгкую возможность закончить сет в свою пользу, что он и сделал, выиграв партию со счётом 6:4. Два последних очка он заработал двумя разящими эйсами, на которые Циципас не успевал среагировать.
Надаль попытался сделать брейк в первом же гейме второго сета, но грек сумел отыграться красивым коротким ударом. После этого подача стала главным аргументом для обоих теннисистов — в пяти из восьми следующих геймов принимающий не заработал ни одного очка. Когда казалось, что тай-брейка не избежать, помутнение случилось уже у Надаля. Он не смог справиться с хитрыми ударами Циципаса, неудачно вышел к сетке и совершил двойную ошибку на сетболе грека.
В третьей партии всё неожиданно поменялось. Она началась с трёх брейков, которые вывели вперёд Надаля. Циципасу восстановить статус-кво так и не удалось из-за целого ряда невынужденных ошибок. Испанец же сумел спустя некоторое время в третий раз взять чужую подачу и техничным ударом в противоход закончить матч в свою пользу. Медведеву придётся в полуфинале встретиться с соперником, которому проигрывал во всех трёх встречах, в том числе в финале прошлогоднего US Open.
Make that 6️⃣ #NittoATPFinals semi-finals for Rafa! 👏— ATP Tour (@atptour) November 19, 2020
📹: @TennisTV | @RafaelNadalpic.twitter.com/AaTmTijmh4
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