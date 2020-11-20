Победная точка: Рублёв обыграл Тима в последнем матче на Итоговом турнире ATP

Андрей Рублёв одержал первую победу на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Российский теннисист обыграл Доминика Тима в последнем туре группового этапа, но всё равно остался на четвёртом месте в своём квартете и завершил борьбу. В другом матче Рафаэль Надаль взял верх над действующим чемпионом Стефаносом Циципасом и стал соперником Даниила Медведева по полуфиналу.

Первый успех Рублёва

Андрей Рублёв сумел под конец Итогового турнира ATP одержать первую победу. Он обыграл третью ракетку мира Доминика Тима из Австрии со счётом 6:2, 7:5 и избежал третьего подряд поражения на групповом этапе.

Игра последнего тура уже не имела для Рублёва и Тима принципиального значения. Россиянин потерял шансы пройти дальше на своём дебютном турнире для восьми лучших теннисистов сезона, а австриец, ранее одержавший победу над Рафаэлем Надалем, уже обеспечил себе путёвку в плей-офф.

Но как раз тем хорош Итоговый чемпионат ATP, что даже в ничего не значащих с турнирной точки зрения матчах есть смысл бороться дальше. За любую победу на групповом этапе теннисистам полагается 200 рейтинговых очков и $153 тыс. Тим уже успел заработать их в двукратном объёме, а Рублёв рисковал остаться только с призовыми за участие. С учётом того, что австрийцу было выгоднее отдохнуть и лучше подготовиться к плей-офф, где ставки будут ещё выше, у россиянина возник реальный шанс закончить турнир на позитивной ноте.

Матч начался для Рублёва так здорово, как он сам вряд ли смог себе представить. Он сразу сделал два брейка подряд и повёл со счётом 4:0. Его подача была особенно серьёзным оружием. В первом сете Рублёв выиграл каждый мяч, который он вводил с первой попытки — стопроцентный уровень по этому показателю в теннисе является предметом для гордости. Тиму удалось собраться и выиграть два гейма, но сет ему уже было не спасти.

Во второй партии Рублёв продолжал доминировать и на своей подаче, и на чужой, пока Тим не исчерпал лимит на ошибки и не отыграл брейк, сделав счёт 4:4. Но российский теннисист не дрогнул и сохранил свой напор. После ещё одного обмена геймами он вновь повёл в счёте и получил право подавать на матч. После очередной осечки Тима Рублёв исполнил свой 11-й эйс и таким образом поставил красивую точку в матче.

В личном противостоянии с австрийцем россиянин повёл со счётом 3:2. После матча он пожелал Тиму удачи в борьбе за титул и пожалел, что во втором туре не смог сломить сопротивление Стефаноса Циципаса.

«Я начал очень хорошо, с первого очка и с первой подачи. Доминик стартовал не так здорово, и я воспользовался преимуществом такого начала. Это придало мне уверенности, помогло играть всё лучше и лучше. Я желаю Доминику удачи в полуфинале, он заслуживает быть там, где он сейчас, и выиграть титул. Я счастлив здесь находиться. Я был так близок к победе во втором матче. У меня был матчбол на подаче, так что это могла быть совсем другая история, если бы я выиграл два матча. У меня бы, может, был шанс оказаться в полуфинале. Это часть жизни. Мне просто надо продолжать работать, и тогда посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублёв после первого успеха на Итоговом турнире ATP.

Рублёв теперь вполне может закончить сезон в качестве лидера ATP-тура по победам. Он брал верх над соперниками 41 раз, а Новак Джокович, уступивший накануне Даниилу Медведеву, так и остался с 40 выигранными матчами. Если серб в пятницу проиграет ещё и Александру Звереву и вылетит с Итогового турнира ATP, то Рублёва уже никто не сместит с первой строчки. Он же останется и самым титулованным теннисистом 2020 года.

Тим в полуфинале сыграет с Джоковичем или Зверевым. В матче с одним из них он будет стараться добыть 300-ю победу за карьеру. А будущий соперник Медведева определялся во второй встрече четверга, в которой сошлись Надаль и Циципас.

Неудачная защита Циципаса

В прошлом сезоне Надаль и Циципас тоже встречались на групповом этапе Итогового турнира ATP. Испанец одержал предсказуемую победу, но в плей-офф он так и не вышел, упустив очередной шанс завоевать свой первый титул в Лондоне. Грек же даже с поражением пробился в полуфинал и в итоге стал чемпионом. В этот раз такая парадоксальная ситуация никак возникнуть не могла — борьбу продолжал только победитель очной встречи.

Также по теме Победа над первой ракеткой мира: Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP Даниил Медведев переиграл Новака Джоковича на групповом этапе Итогового турнира ATP в Лондоне. Россиянин одержал победу со счётом 6:3,...

Первые геймы теннисисты разыгрывали очень быстро, выигрывая почти все очки на своей подаче. Надаль вкладывал всю силу в каждый удар и вытаскивал даже безнадёжные мячи, но и Циципас старался соответствовать его уровню. Со временем испанский теннисист стал чувствовать себя увереннее на приёме и пошёл в контратаку. Он не реализовал два брейк-поинта в седьмом гейме, но заработал ещё один в девятом.

В этот момент Циципас неожиданно сделал двойную ошибку. Надаль получил лёгкую возможность закончить сет в свою пользу, что он и сделал, выиграв партию со счётом 6:4. Два последних очка он заработал двумя разящими эйсами, на которые Циципас не успевал среагировать.

Надаль попытался сделать брейк в первом же гейме второго сета, но грек сумел отыграться красивым коротким ударом. После этого подача стала главным аргументом для обоих теннисистов — в пяти из восьми следующих геймов принимающий не заработал ни одного очка. Когда казалось, что тай-брейка не избежать, помутнение случилось уже у Надаля. Он не смог справиться с хитрыми ударами Циципаса, неудачно вышел к сетке и совершил двойную ошибку на сетболе грека.

В третьей партии всё неожиданно поменялось. Она началась с трёх брейков, которые вывели вперёд Надаля. Циципасу восстановить статус-кво так и не удалось из-за целого ряда невынужденных ошибок. Испанец же сумел спустя некоторое время в третий раз взять чужую подачу и техничным ударом в противоход закончить матч в свою пользу. Медведеву придётся в полуфинале встретиться с соперником, которому проигрывал во всех трёх встречах, в том числе в финале прошлогоднего US Open.