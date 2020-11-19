Камельзон восхитился игрой Медведева в матче с Джоковичем на Итоговом турнире ATP

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«В этой итоговой восьмёрке каждый может обыграть каждого. В ней нет неиграющих людей, но матч Медведева с Джоковичем был особенный. То, что сделал Даниил, первый его сет — лучшее, что я когда-либо видел у него! Я его сторонник, но иногда критикую. Этот матч просто уникален. После седьмого гейма Джокович ещё чуть-чуть поборолся, но понял, что всё бесполезно», — отметил Камельзон в беседе с «Чемпионатом».

По его словам, было видно, что Медведев вышел играть на победу.

«Его не смутило играть против первой ракетки мира, это уже о чём-то говорит! Что бы ни пробовал Новак, всё рушилось. Подачи и форхенды от Даниила просто потрясающие! Медведев просто вышел и победил, за это ему честь и хвала! Я рад, что наш спортсмен показал такую игру. Не важно, что будет дальше. Важно, что Медведев показал, что он лидер в мировом теннисе», — добавил специалист.

Медведев благодаря победе над Джоковичем гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP.

Ранее Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведеву удалось обыграть Джоковича.