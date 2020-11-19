Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведеву удалось обыграть Джоковича

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Медведев и Джокович показывают интеллектуальный теннис, Новак, скорее всего, более в этом изощрён. Фактор был в том, что в первом матче Медведева против Зверева они сыграли пять геймов за 40 минут с большими ошибками. При высокой интенсивности Зверев захлебнулся и резко сдал. Тут было то же самое — с Джоковичем за 37 минут были сыграны пять геймов. И эту интенсивность не выдержал и Джокович. Он пытался рвать игру, укорачивал, играл разнообразно, но всё заканчивалось его ошибками», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что именно это стало важнейшим фактором победы Медведева.

«Новак не смог разорвать стабильность Медведева. Даниил очень хорошо готов функционально, он выдержал тот стиль игры, который ему присущ», — добавил Тарпищев.

Медведев благодаря победе над Джоковичем гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP.

Ранее Медведев заявил, что хочет одержать свою первую победу над Надалем.