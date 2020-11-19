Медведев заявил, что хочет одержать свою первую победу над Надалем

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Первая ракетка России Даниил Медведев высказал мнение о своих потенциальных соперниках по полуфиналу Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне — испанце Рафаэле Надале и греке Стефаносе Циципасе.
Медведев заявил, что хочет одержать свою первую победу над Надалем
  • Reuters

«Я им обоим проиграл здесь в прошлом году. Конечно, я хочу одержать свою первую победу над Надалем», — приводит слова Медведева журналист Николаус Финк в своём Twitter.

В шести матчах с Циципасом Медведев одержал пять побед, а в трёх встречах с Надалем россиянин не победил ни разу.

Надаль и Циципас в очном противостоянии определят второго участника полуфинала от группы London 2020, в которой выступает Андрей Рублёв, потерявший шансы на выход в плей-офф после двух поражений.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов в мире.

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