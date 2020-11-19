Медведев заявил, что хочет одержать свою первую победу над Надалем
- Reuters
«Я им обоим проиграл здесь в прошлом году. Конечно, я хочу одержать свою первую победу над Надалем», — приводит слова Медведева журналист Николаус Финк в своём Twitter.
В шести матчах с Циципасом Медведев одержал пять побед, а в трёх встречах с Надалем россиянин не победил ни разу.
Надаль и Циципас в очном противостоянии определят второго участника полуфинала от группы London 2020, в которой выступает Андрей Рублёв, потерявший шансы на выход в плей-офф после двух поражений.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов в мире.