Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов в мире
- Reuters
«Если быть честным, в конце первого сета и начале второго я себя не очень хорошо чувствовал. К концу встречи мне стало лучше, но к тому моменту я проиграл семь геймов подряд. У меня было несколько невынужденных ошибок, я не мог найти нужный ритм, а когда ты играешь против теннисиста уровня Медведева, это конец», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Он отметил, что нельзя позволять себе подобную игру против такого соперника, как Медведев, которого он назвал одним из лучших теннисистов мира.
«Медведев был просто лучше. Он отлично подавал и двигался. Я мог и должен был играть лучше, но Медведев заслужил победу», — добавил серб.
Медведев благодаря победе над Джоковичем гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP.
Ранее сообщалось, что Медведев назвал своей мечтой возможность сыграть против Джоковича.