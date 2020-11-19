Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов в мире

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Если быть честным, в конце первого сета и начале второго я себя не очень хорошо чувствовал. К концу встречи мне стало лучше, но к тому моменту я проиграл семь геймов подряд. У меня было несколько невынужденных ошибок, я не мог найти нужный ритм, а когда ты играешь против теннисиста уровня Медведева, это конец», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Он отметил, что нельзя позволять себе подобную игру против такого соперника, как Медведев, которого он назвал одним из лучших теннисистов мира.

«Медведев был просто лучше. Он отлично подавал и двигался. Я мог и должен был играть лучше, но Медведев заслужил победу», — добавил серб.

Медведев благодаря победе над Джоковичем гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал своей мечтой возможность сыграть против Джоковича.