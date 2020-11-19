Медведев назвал своей мечтой возможность сыграть против Джоковича

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на Итоговом турнире АТР.
Медведев назвал своей мечтой возможность сыграть против Джоковича
  • Reuters

Он выиграл в двух сетах (6:3, 6:3) и пробился в полуфинал соревнований.

«Мне нравится играть с Новаком, потому что он один из величайших чемпионов в истории тенниса. Когда мне было восемь лет, я уже смотрел по ТВ за его победными выступлениями на турнирах Большого шлема. Он был молод. Играть против Джоковича — моя мечта», — приводит слова Медведева АТР.

Российский спортсмен также выразил уверенность, что серб не проявил свои лучшие качества на корте. При этом Медведев считает, что Джоковича сложно победить даже не в лучшие его дни.

«Поэтому я счастлив обыграть его. Я хорошо действовал и надёжно играл в решающие моменты. Вот почему я одержал победу», — заключил Медведев.

Ранее сообщалось, что представитель Германии Александр Зверев обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

 

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