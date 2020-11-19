Рублёв считает, что Тим заслуживает выиграть Итоговый турнир ATP

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над австрийцем Домиником Тимом в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Рублёв считает, что Тим заслуживает выиграть Итоговый турнир ATP
  • Reuters

«Я здорово начал встречу, тогда как Доминик, напротив, стартовал не очень. Полученное в начале преимущество придало мне уверенности. В конце матча было тяжело, однако, думаю, не мне одному. Как бы то ни было, желаю Тиму удачи в полуфинале, уверен, он полностью заслуживает того, чтобы завоевать здесь главный титул», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Тима на Итоговом турнире ATP. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

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