Победа над первой ракеткой мира: Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев переиграл Новака Джоковича на групповом этапе Итогового турнира ATP в Лондоне. Россиянин одержал победу со счётом 6:3, 6:3 и гарантировал себе выход в полуфинал с первого места в своём квартете. В плей-офф Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем или Стефаносом Циципасом. В другой встрече игрового дня Александр Зверев взял верх над Диего Шварцманом.

Первый полуфинал Медведева

Даниил Медведев стал первым за 11 лет российским теннисистом, пробившимся в полуфинал Итогового турнира ATP. Это произошло после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Медведев выиграл матч группового этапа со счётом 6:3, 6:3 и занял первое место в своём квартете.

Хотя Джокович не нуждается в особом представлении и на каждом турнире считается одним из фаворитов, встречи с Медведевым ему стоило опасаться. Россиянин может считаться непростым соперником для первой ракетки мира. Перед отчётным матчем ему удалось выиграть два поединка из шести, а это уже немало по сравнению с другими теннисистами, у многих из которых процент побед в противостоянии с Новаком гораздо ниже.

На закрытых кортах Джокович и Медведев до этого встречались всего один раз. В 2017 году в рамках Кубка Дэвиса они провели первый матч между собой. Молодому и ещё малоизвестному Медведеву удалось выиграть стартовый сет, после чего он проиграл следующие два. Он не смог закончить игру из-за судорог, но шанс сотворить сенсацию у него был.

Итоговый турнир ATP 2020 года начался для первой и четвёртой ракеток мира с побед, так что второй успех гарантировал бы одному из них выход в полуфинал. Правда, Джоковичу необходимо было выиграть в двух сетах, иначе математические шансы на вылет у него ещё оставались бы. Медведев же имел право уступить в одной из партий.

В начале первого сета теннисисты по очереди брали свою подачу. Уже тогда одна деталь позволяла сделать вывод, что Медведев подготовился к матчу лучше. В первых шести геймах он заработал два брейк-поинта, в то время как Джокович не получил ни одного. В этом сезоне серб является лидером по выигранным геймам на приёме в матчах на харде (30,3%), но во встрече с россиянином он не мог подтвердить этот статус.

В седьмом гейме Джокович стал допускать несвойственные для себя ошибки, что было только на руку сопернику. Лидер мирового рейтинга долго пытался закончить розыгрыш в свою пользу, но Медведев реализовал брейк-поинт и затем выиграл свою подачу. В этот момент Джокович совсем поник и допустил три двойные ошибки подряд. Они принесли Медведеву победу в сете — 6:3.

Настрой второму сету задали три эйса россиянина подряд. На приёме же Медведев находил ответ почти на каждый удар Джоковича, благодаря чему сделал брейк при первой же возможности, а затем выиграл седьмой гейм подряд. В этот момент серб смог наладить подачу, но этого уже было мало. Медведев сам подавал абсолютно спокойно и уверенно, не давая первой ракетке мира возможности подумать о камбэке. Россиянин выиграл второй сет с таким же счётом, что и первый, и одержал третью победу над Джоковичем за карьеру.

В субботу Медведев впервые сыграет в полуфинале Итогового турнира ATP. Он уже гарантировал себе первое место в группе, так что его соперником станет или испанец Рафаэль Надаль, или грек Стефанос Циципас. Но перед этим россиянина ждёт встреча с Диего Шварцманом.

Волевая победа Зверева

В другом матче игрового дня Александр Зверев переиграл Диего Шварцмана со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Немецкий теннисист увеличил свои шансы на то, чтобы в третий раз подряд пробиться в полуфинал Итогового турнира ATP, в то время как аргентинец уже точно не сыграет на выходных в Лондоне.

До этого Зверев и Шварцман встречались четыре раза, и каждый из них выиграл по два матча. В последний раз успех сопутствовал представителю Германии, когда он в финале октябрьского турнира в Кёльне отдал сопернику всего лишь три гейма.

Матч в Лондоне Зверев начал так же уверенно и легко, быстро выиграв первый сет и поведя со счётом 3:1 во втором. За два дня после игры с Медведевым он смог существенно улучшить свою подачу, и двойных ошибок у него стало меньше, чем эйсов. Но рано закончить матч Звереву всё-таки не удалось. Во второй партии он снова на некоторое время упустил нить игры, и Шварцман сравнял счёт по сетам.

Зверев успел сделать выводы и в заключительной партии уже не давал слабины. Он довёл процент первой подачи до 89%, и против такой игры аргентинский теннисист не смог ничего поделать. Чемпион Итогового турнира 2018 года сделал два брейка и закончил матч в свою пользу.

Во встрече с Джоковичем Зверев разыграет путёвку в полуфинал. Победитель этого матча, который состоится в пятницу, продолжит борьбу за титул в игре с Домиником Тимом.