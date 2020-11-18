Медведев: сейчас я на подъёме

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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями о своей нынешней форме.
Медведев: сейчас я на подъёме
  • Reuters

«Сейчас я на подъёме, если можно так сказать. Естественно, после «Мастерса» в Париже. Сейчас я хорошо подаю, знаю, как и когда ударить. Речь идёт об уверенности и энергии, которую я пока не могу объяснить. Надеюсь, что это останется со мной до конца карьеры», — цитирует Медведева ASAP Sports.

В настоящее время россиянин занимает четвёртое место в рейтинге лучших теннисистов планеты. На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев одержал победу в первом туре группового этапа над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:4).

Ранее Медведев заявил, что с нетерпением ждёт матча с Джоковичем.

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