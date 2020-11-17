Подача с руки и матчбол в прыжке: как Медведев обыграл Зверева на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев одержал уверенную победу над Александром Зверевым в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча между двумя недавними финалистами «Мастерса» в Париже закончилась со счётом 6:3, 6:4. В другом поединке дня первая ракетка мира Новак Джокович разгромил Диего Шварцмана. Благодаря этому успеху серб сравнялся с Андреем Рублёвым по количеству побед в сезоне-2020.

Победное начало Медведева

Даниил Медведев стал первым за 11 лет российским теннисистом, выигравшим матч на Итоговом турнире ATP. Четвёртая ракетка мира начал соревнования в Лондоне с победы над немецким спортсменом Александром Зверевым. Стартовый поединок группового этапа завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

В последний раз Медведев и Зверев играли совсем недавно. Всего за восемь дней до отчётного матча они встречались в финале «Мастерса» в Париже. Российскому теннисисту тогда удалось прервать 12-матчевую победную серию уроженца Германии и выиграть первый турнир в сезоне. Причём по ходу того поединка Медведев уступал по сетам.

В этот раз совершать аналогичный подвиг не понадобилось, хотя начало матча на лондонском корте получилось для Медведева непростым. Уже в стартовом гейме навязанные на его подаче длинные розыгрыши заканчивались ошибками и привели к брейку Зверева. Но немецкий теннисист не смог развить успех. Выиграв два очка на своей подаче, он не смог правильно ввести мяч в игру семь раз подряд. Когда же это всё-таки ему удалось, он ошибся при размене ударов, и Медведев сделал обратный брейк.

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В третьем гейме Даниил подавал гораздо лучше, но затем мяч не всегда летел туда, куда ему хотелось. Так он подарил Звереву двойной брейк-поинт. Замена ракетки помогла россиянину перевести дух и отыграться, но закончить гейм в свою пользу долго не удавалось. Ценой огромных усилий и долгих розыгрышей Медведев всё-таки взял свою подачу. Он попытался воспользоваться моментом и сделать брейк уже без помощи соперника, однако теперь настала очередь Зверева демонстрировать хладнокровие — 2:2.

В целом теннисисты показывали в начале равную игру и боролись за каждое очко. Заметным преимуществом не обладал ни один из соперников, но в шестом гейме всё снова предопределила ужасная подача Зверева. Двумя двойными ошибками он снова подарил Медведеву несколько возможностей взять гейм, чем тот воспользовался, правда, лишь с четвёртой попытки. После этого довести дело до победы в партии Даниилу не составило большого труда.

Второй сет протекал по совершенно иному сценарию. Геймы разыгрывались куда быстрее, и подающему хватало пяти-шести розыгрышей, чтобы оставить её за собой. Как показалось, Звереву это позволило поверить в себя и начать подбирать ключи к оппоненту. Однако в середине сета Медведев напомнил, почему его называют самым некомфортным соперником в ATP. Россиянин наладил приём и снова заставил немца ошибаться. И если в пятом гейме Александр сумел удержать гейм на своей подаче, то в седьмом позволил Даниилу оформить брейк.

Четвёртую ракетку мира это настолько вдохновило, что он даже позволил себе подать с руки, благодаря чему заработал очко. Зверев пытался что-то противопоставить поймавшему кураж россиянину, но каждый розыгрыш давался ему с большим трудом. В девятом гейме он выстоял, а вот в следующем капитулировал. Медведев быстро заработал тройной матчбол и реализовал его в красивом прыжке в стиле Марата Сафина.

Российский теннисист, проигравший год назад все три матча на групповом этапе, в этот раз сделал весомую заявку на выход в плей-офф Итогового турнира ATP.

Джокович догнал Рублёва

С победы начал выступление на Итоговом турнире ATP и его пятикратный триумфатор Новак Джокович. В стартовой встрече он обыграл Диего Шварцмана. Матч продолжался всего 78 минут, за которые аргентинцу удалось взять лишь пять геймов.

Для Джоковича успешный старт на финальном турнире года — уже давняя традиция. Он проиграл в первом матче только во время своего дебютного выступления в 2007 году, уступив тогда швейцарцу Роджеру Федереру. С тех пор сербский теннисист начинал с победы 11 раз подряд, матч со Шварцманом стал 12-м.

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Однако аргентинец в начале первого сета постарался оказать сопротивление. Пару ошибок Джоковича Шварцман преобразовал в брейк в третьем гейме. Но вскоре он сам же неудачно сыграл на подаче, допустив к тому же двойную ошибку. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» воспользовался этим, чтобы сравнять счёт, и после этого уже в удовольствие гонял соперника по углам. В концовке партии Джокович выиграл три гейма подряд и закончил первый сет в свою пользу.

Во втором Шварцман сразу уступил на своей подаче и вчистую проиграл на приёме. Джокович переигрывал соперника буквально в каждом розыгрыше, успевая наносить удары и с задней линии, и у сетки. Аргентинец сумел взять два гейма на своей подаче, но всё остальное время он лишь был спарринг-партнёром первой ракетки мира.

Джокович сделал первый шаг к тому, чтобы повторить рекорд Федерера по победам на Итоговом турнире ATP, — пропускающий этот сезон швейцарец завоёвывал титул шесть раз. Заодно сербский теннисист сравнялся с Андреем Рублёвым по количеству выигранных матчей в 2020 году — они оба уходили с корта победителями 40 раз. Россиянин накануне не смог упрочить своё лидерство во встрече с Рафаэлем Надалем.