Тарпищев не видит в ничего страшного в поражении Рублёва от Надаля

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от испанца Рафаэля Надаля в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Тарпищев не видит в ничего страшного в поражении Рублёва от Надаля
  • Reuters

«Напряжение было заметно, Андрей начал в несвойственной для себя манере. Впервые на Итоговом турнире, плохо начал подавать, особенно в начале игры — это стало определяющими факторами. Подачу не держал, приходилось рисковать на приёме, а это дополнительная скованность. За счёт нервного напряжения и того, что первый раз играл в Лондоне, Рублёв не смог разыграться, не чувствовал нитей игры, не знал, что делать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что не видит в ничего страшного в этом поражении, и выразил уверенность, что в последующих матчах Рублёв будет играть лучше.

«Все-таки тут давил груз ответственности — от этого никуда не деться», — добавил глава ФТР.

Следующим соперником Рублёва станет грек Стефанос Циципас, а Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Оба матча состоятся 17 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв прокомментировал свой проигрыш Надалю на старте Итогового турнира ATP

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