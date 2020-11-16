Рублёв прокомментировал свой проигрыш Надалю на старте Итогового турнира ATP

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал своё поражение от испанца Рафаэля Надаля в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«В целом я не очень хорошо подавал, потому что нервничал, и это нормально. Во втором сете я расслабился и стал подавать намного лучше, но было уже слишком поздно», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Следующим соперником Рублёва станет грек Стефанос Циципас, а Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Оба матча состоятся 17 ноября.

Ранее Надаль рассказал, что ему помогло победить Рублёва а старте Итогового турнира ATP.