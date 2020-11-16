Надаль рассказал, что ему помогло победить Рублёва на старте Итогового турнира ATP

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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Надаль рассказал, что ему помогло победить Рублёва на старте Итогового турнира ATP
  • Reuters

«Сегодня было непросто, как и всегда на этом турнире. Хочу отметить Андрея. У него потрясающий сезон. Это важная победа для меня. Сегодня я вышел на корт с целью играть в свой теннис. Во многом добиться успеха мне помогла подача. Также отметил бы, что использовал шансы на приёме. Очень доволен этой победой. Впереди тяжёлая игра против Доминика. Но то, что я сегодня выиграл в двух сетах, однозначно мне поможет», — заявил Надаль во флеш-интервью после матча.

Следующим соперником Надаля станет австриец Доминик Тим, а Рублёв сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Оба матча состоятся 17 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Надалю на старте Итогового турнира ATP.

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