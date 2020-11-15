«Молодёжь знает о слабых местах Джоковича и Надаля»: Метревели об Итоговом турнире ATP и шансах Медведева и Рублёва

На Итоговом турнире ATP собрались равные по силам участники, из состава не выделяются даже Новак Джокович и Рафаэль Надаль. В этом уверен финалист Уимблдона и известный комментатор Александр Метревели. В интервью RT он рассказал, что, по его мнению, позволило Андрею Рублёву провести отличный сезон и оказаться в восьмёрке лучших теннисистов мира, как победа в Париже повлияла на Даниила Медведева, а также чего ждать болельщикам от последнего турнира ATP-тура, стартующего в Лондоне.

— Год назад, когда Даниил Медведев играл в финале сезона, вы могли предположить, что через год к нему присоединится кто-то ещё из россиян?

— Скорее всего, да. Все молодые теннисисты настолько ровно играют, что сложно сказать, кто из них пройдёт, а кто нет. Всё зависит от того, кто будет немножко лучше подготовлен, а кто — чуть хуже.

— Кого бы вы выделили из участников Итогового турнира ATP?

— Я думаю, что сейчас хорошие шансы будут как раз у Медведева, выигравшего «Мастерс» в Париже, и у Рублёва, который здорово играет весь сезон. Возможно, не сказал ещё последнего слова Александр Зверев, он хорошо разыгрался под конец года. Но в целом соберутся игроки с равными силами. Сезон был настолько непредсказуемым, что трудно сказать, как будут развиваться события. Из этих восьми любой может выиграть.

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— В чём прибавил Андрей Рублёв, что позволило ему войти в итоговую восьмёрку, причём даже без учёта травмы Роджера Федерера?

— Он прибавил по всем статьям. В нём появилась уверенность, он стал гораздо стабильнее, перестал ошибаться так, как раньше. Благодаря этому Рублёв в текущем году выиграл больше всех турниров. Результаты говорят о том, что он в хорошей форме и хорошо играет.

— Если взглянуть на статистику личных встреч Рублёва с другими участниками, то она не очень хорошая. Будет ли это иметь какое-то значение в Лондоне?

— Нет, никакого. Повторюсь, сейчас подобрался очень ровный состав, титул может достаться любому.

— А то, что Рублёв хорошо играет на закрытом харде? Он выиграл 13 матчей и потерпел всего два поражения в этом сезоне.

— Для игроков эта статистика тоже неважна. Неправильно опираться на какие-то цифры. Рублёв хорошо играет на всех покрытиях. В этом плане у него не должно быть проблем.

— Рублёв начнёт турнир матчем с Рафаэлем Надалем. Удобно ли ему будет так стартовать на первом в карьере Итоговом турнире ATP?

— Это будет круговой турнир, поэтому никаких шансов в случае неудачи он не потеряет. Рублёв вполне может стать вторым, хотя и на первое место шансы есть. Я бы сказал, что Надаль играет сейчас не лучшим образом, судя по последним выступлениям.

— Нет ли у вас ощущения, что Надалю Итоговый турнир ATP не слишком интересен? Он ни разу не побеждал, до финала не доходил с 2013 года…

— Дело не том, что для него этот турнир не имеет значения. Надаль просто устаёт к концу сезона. Он играет в очень энергозатратный теннис и очень сильно выкладывается в каждом матче. Последние годы он играл чуть ли не весь сезон до конца, естественно, что на Итоговый турнир его не всегда хватало, к тому же травмы какие-то давали о себе знать. Просто так всё складывалось для Надаля.

— Медведев после полуфинала US Open долго не мог вернуться на свой высокий уровень. Вы ожидали, что он успеет к концу сезона это сделать?

— Турнир в Париже был для него последним. Хорошо, что Медведев выиграл, потому что это задел не только на соревнования в Лондоне, но и на следующий год. Это гораздо важнее. Если бы он плохо завершил сезон, то и начало следующего для него, наверное, сложилось бы не очень хорошо.

— Медведев сыграет в круговом турнире со Зверевым и с Диего Шварцманом, которых он только что обыграл в Париже. Удобно ли теннисистам играть с теми, кого они недавно побеждали?

— Нет, все предыдущие встречи никакого значения не имеют. Но всё-таки отмечу, что для Шварцмана играть на закрытых кортах с твёрдым покрытием — это худший вариант. Он лучше выглядит на воздухе и на медленных кортах. Если что-то и может ему доставить неудобства, то это те условия, в которых пройдёт ближайший Итоговый турнир ATP.

— Жеребьёвка развела Медведева и Рублёва по разным группам. Пойдёт ли это в плюс обоим россиянам?

— Безусловно, ребятам повезло. Одно дело — играть между собой в группе, а совсем другое — уже в полуфинале. Будет здорово, если это произойдёт, во встрече на этой стадии будет больше заинтересованности. Для спортсменов из одной страны матчи становятся более принципиальными. Болельщикам же лучше болеть то за одного, то за другого. Лучше Даниилу и Андрею действительно играть в разных группах.

— Вы говорите, что состав участников Итогового турнира будет равным. Но разве из общей группы не выделяется Новак Джокович?

— Нет, в том-то и дело, что он сейчас не выделяется, как и Надаль. У них есть опыт, и за счёт него они могут показать, на что способны, но в целом они не так хороши в этом сезоне, как в прошлые годы. Может, возраст сказывается или травмы. В таком неполноценном сезоне нельзя говорить о какой-то спланированной подготовке, это тоже накладывает отпечаток. У Джоковича и Надаля есть слабые места, которые молодые ребята давно знают. Они превосходят Новака и Рафаэля в скорости, возрастным теннисистам становится тяжелее играть.

— В этом сезоне не смог себя ярко проявить Карен Хачанов. С чем это связано?

— У него очень много изъянов в техническом плане. Если он сможет их исправить, то выйдет на новый уровень. У Карена прекрасные физические данные, даже лучше, чем у других теннисистов. Но техника не позволяет добиваться успеха. Ведь она влияет ещё и на тактику, на способность показывать разнообразный теннис. Недостаток техники сразу ограничивает возможности в игре. У Хачанова сейчас будет достаточно времени для подготовки к новому сезону. Возможно, что уже скоро он подтянется к лидерам, шансы на это есть.