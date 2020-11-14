Надаль поделился ожиданиями от матча с Рублëвым на Итоговом турнире ATP

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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от стартующего Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в первом матче которого он встретится с россиянином Андреем Рублëвым.
Надаль поделился ожиданиями от матча с Рублëвым на Итоговом турнире ATP
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

«Не знаю, насколько близок к идеальной форме. Я пытался бороться в каждом матче в «Берси». Благодаря этому я провёл уже четыре матча на харде. Надеюсь, это поможет мне в Лондоне. У меня ещё есть пара дней, чтобы здесь потренироваться. Надеюсь, буду готов принять вызов и сыграть в первом матче против такого сложного соперника, как Рублёв», — цитирует Надаля пресс-служба АТР

Итоговый турнир АТР пройдëт с 15 по 22 ноября в Лондоне. 

Ранее Тим назвал Медведева одним из фаворитов Итогового турнира АТР.

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