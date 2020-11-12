Медведев и Рублёв узнали своих соперников по группе на Итоговом турнире ATP

Короткая ссылка
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки группового этапа Итогового турнира в Лондоне.
Медведев и Рублёв узнали своих соперников по группе на Итоговом турнире ATP
  • Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев попал в группу Tokyo 1970, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

Соперниками восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва по группе London 2020 стали испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас.

Матчи Итогового турнира пройдут в Лондоне с 15 по 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить