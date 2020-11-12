Медведев и Рублёв узнали своих соперников по группе на Итоговом турнире ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки группового этапа Итогового турнира в Лондоне.

Первая ракетка России Даниил Медведев попал в группу Tokyo 1970, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

Соперниками восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва по группе London 2020 стали испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас.

Матчи Итогового турнира пройдут в Лондоне с 15 по 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP.