Рублёв поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ждёт от участия в Итоговом турнире ATP, который пройдёт в Лондоне с 15 по 22 ноября.

«Пока не чувствую, что попал в итоговую восьмёрку. В целом ничего не жду, надеюсь, получится показать максимум и бороться до конца. Конечно, безумно волнуюсь за неделю до соревнований. Не хочется быть туристом, хочется показать, что не случайно попал туда», — сказал Рублёв «Матч ТВ».

Теннисист рассказал, что сейчас чувствует усталость, из-за которой неудачно выступил на своём последнем турнире в Париже.

«Я морально подустал, в Париже это сказалось. Было полное опустошение — эмоциональное и моральное. Я расстроился, что не знаешь, что будет, к чему готовиться. Психологически это нелегко. Когда всё известно заранее, можно подготовиться, а если не знаешь, будет турнир или нет, то это вызывает расстройство. После турнира в Париже понял, что лучше подстричься и начать всё сначала», — рассказал Рублёв.

Ранее Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Линце.