Джокович: чтобы победить Медведева, нужно показывать свой лучший теннис

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о своих соперниках по группе на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Шварцман никогда не играл на подобном турнире, этот факт может освободить его от давления. Я очень его уважаю, он неистовый соперник и один из самых быстрых игроков. Зверев и Медведев, вероятно, находятся в своей наилучшей форме. Они выиграли два турнира кряду и сыграли в финале «Мастерса» в Париже. Это очень высокие парни, у них быстрая подача, сильные удары слева и справа. У них похожий стиль игры. Чтобы победить их, нужно показывать свой лучший теннис», — цитирует Джоковича пресс-служба турнира.

Итоговый турнир состоится с 15 по 22 ноября в Лондоне. Помимо Медведева, на нём также выступит другой россиянин — Андрей Рублёв.

Ранее Тим назвал Медведева одним из фаворитов Итогового турнира АТР.