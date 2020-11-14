Медведев заявил, что хочет выиграть хотя бы один матч на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о своей цели на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«В прошлом году я ни разу не победил, поэтому цель в этом году — выиграть хотя бы один матч, потому что, по крайней мере, это будет небольшой прогресс. Но, конечно, с первого матча я хочу показывать хорошую игру и постараться выиграть как можно больше встреч», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

Он отметил, что рад снова попасть на итоговый турнир, что, по его мнению, является показателем его уровня.

«Это всегда здорово. Прошлый турнир был не таким, как я хотел, но это тоже опыт, даже если он не был положительным. Так что я с нетерпением жду предстоящего турнира», — добавил россиянин.

В прошлом сезоне Медведев занял четвёртое место в группе на Итоговом турнире, проиграв все три матча. В нынешнем сезоне его соперниками по группе станут серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.

Ранее Джокович заявил, что чтобы победить Медведева, нужно показывать свой лучший теннис.