Рублёв: с нетерпением жду матча с Надалем на Итоговом турнире ATP

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Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от своего дебютного матча на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в котором он встретится со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем.
Рублёв: с нетерпением жду матча с Надалем на Итоговом турнире ATP
  • Reuters

«Я с нетерпением жду матча. Рафаэль — один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт, чтобы получить наслаждение. Всё давление будет оказываться только на нём, и в конце концов мы увидим, что случится. Я постараюсь сделать всё возможное», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Другими соперниками Рублёва на групповом этапе соревнований станут грек Стефанос Циципас (действующий чемпион) и Доминик Тим из Австрии (прошлогодний финалист). В другой группе выступает ещё один россиянин, Даниил Медведев.

Ранее Надаль поделился ожиданиями от матча с Рублëвым на Итоговом турнире ATP.

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