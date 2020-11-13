Реванш и дебют: что ждёт Медведева и Рублёва на Итоговом турнире года ATP в Лондоне

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв примут участие в Итоговом турнире ATP. Они вошли в число восьми лучших игроков сезона, которые разыграют в Лондоне последний титул сезона. Медведев постарается взять реванш за три поражения в прошлом году. Рублёв же дебютирует на этом турнире.

С 15 по 22 ноября в Лондоне состоится Итоговый турнир года Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Восемь лучших спортсменов и восемь лучших пар по итогам сезона разыграют последний титул, который стоит в одном ряду с победами на турнирах Большого шлема и «Мастерсах». Среди тех, кто будет бороться за победу в одиночном разряде, впервые за 20 лет будут и два россиянина.

Даниил Медведев официально прошёл отбор ещё 14 сентября, вскоре после того, как добрался до полуфинала Открытого чемпионата США. Он стал четвёртым в списке квалифицировавшихся после серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима. Чуть позже к ним присоединились немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас.

1 ноября компанию им составил Андрей Рублёв, выигравший пять турниров ATP в течение года. Из-за отказа швейцарца Роджера Федерера, ещё летом объявившего о пропуске второй половины сезона из-за травмы колена, восьмым участником Итогового турнира ATP стал аргентинец Диего Шварцман.

Отбор на соревнования в Лондоне проходил не по привычной схеме с набором очков за выступления на главных турнирах в течение года. От неё пришлось отказаться из-за возникшего перерыва с марта по август. Было решено распределять путёвки между лучшими игроками согласно рейтингу ATP. Впрочем, если бы прежний формат отбора сохранился, то в Лондон поехали бы те же самые теннисисты, которые заслужили это по рейтингу. Исключение составил бы только Роджер Федерер, который в этом сезоне почти не набирал рейтинговых очков.

В последний раз сразу два российских теннисиста оказывались в компании лучших игроков на заключительном турнире года в 2000-м. Тогда это были Марат Сафин и Евгений Кафельников. Сафин, являвшийся первой ракеткой мира, уступил в полуфинале американцу Андре Агасси. Кафельников же не смог пройти групповой этап. За всю 50-летнюю историю Итогового турнира ATP российский теннисист всего лишь дважды выходил в финал, и лишь однажды одерживал на нём победу. В 2008 и 2009 годах этого добился Николай Давыденко.

У Медведева уже есть опыт участия в турнирах такого уровня. В прошлом сезоне он вошёл в итоговую восьмёрку, однако то выступление сложно назвать успешным. В трёх матчах группового этапа он смог выиграть всего один сет у Надаля. Рублёва же ждёт дебют на Итоговом турнире, ранее он участвовал только в его аналоге для молодых теннисистов ATP Next Generation и дошёл до финала в 2017 году.

При жеребьёвке, состоявшейся 12 ноября, два российских теннисиста оказались в разных группах. В квартете, получившем название «Токио 1970» в честь первого турнира такого рода, Медведев сыграет с Джоковичем, Зверевым и Шварцманом. В группу «Лондон 2020» помимо Рублёва вошли Надаль, Тим и Циципас.

Если принимать во внимание статистику личных встреч, то россиян сложно назвать фаворитами, а Рублёва даже стоит признать его аутсайдером. Соотношение побед и поражений Медведева с другими участниками составляет 17 к 16 (но 5 к 6 — в залах). У россиянина отрицательная статистика игр с Джоковичем и Зверевым, хотя в последних встречах у них всегда была равная борьба. Шварцмана же можно назвать удобным соперником для Медведева — все четыре матча между ними заканчивались победой первой ракетки России.

Также по теме Пятый титул в сезоне: Рублёв выиграл турнир в Вене и впервые завоевал путёвку на ATP Finals Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир категории ATP 500 в Вене. Он завоевал уже пятый титул за сезон и сравнялся с Новаком...

У Рублёва с личными встречами всё гораздо хуже. За свою карьеру он побеждал только Тима и Циципаса, и можно назвать удачей, что на групповом этапе он встретится как раз с ними. Впрочем, его счёт с австрийцем и греком всё равно является ничейным, проигрывал он им столько же, сколько и побеждал их. С Надалем Рублёв встречался всего один раз и разгромно уступил на US Open 2017 года.

Однако результаты этого года не позволяют сбрасывать Рублёва со счетов. Он является лидером сезона по выигранным матчам, опережая на одну победу даже первую ракетку мира Новака Джоковича.

Ещё лучше статистика Рублёва выглядит, если учитывать только матчи на закрытых кортах с твёрдым покрытием — именно такие условия ждут теннисистов в Лондоне. Россиянин выиграл 13 встреч и лишь дважды проиграл. Тем не менее российский теннисист осторожно оценивает свои шансы на первом в карьере Итоговом турнире ATP.

«Пока не чувствую, что попал в итоговую восьмёрку. В целом ничего не жду, надеюсь, получится показать максимум и бороться до конца. Конечно, безумно волнуюсь за неделю до соревнований. Не хочется быть туристом, хочется показать, что не случайно попал туда», — говорил Рублёв в интервью «Матч ТВ».

Шансы Медведева на успех в Лондоне повышает его недавняя победа на «Мастерсе» в Париже. В столице Франции он не только завоевал первый за сезон титул, но и обыграл двух соперников по групповому этапу. В четвертьфинале россиянин легко прошёл Шварцмана, а в титульной встрече одержал волевую победу над Зверевым. Рублёв, Надаль и Циципас выбыли ещё до встречи с первой ракеткой России. С Джоковичем и Тимом у Медведева не было шансов сыграть — в последний раз серб и австриец выходили на корт на турнире в Вене, где дружно уступили в четвертьфинале.

Итоговый турнир года ATP может оказаться сильное влияние на распределение мест в мировом рейтинге. У Медведева будет шанс впервые в карьере стать третьей ракеткой планеты. Для этого, правда, ему нужно пройти весь турнир без поражений, а Тим должен уступить во всех встречах. Рублёв в идеале может отыграть две строчки и забраться на шестое место, если он завоюет титул, а Циципас и Зверев не будут ему в этом мешать.