Медведев: кумиров моего детства я вижу на каждом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда он в последний раз встречал своего кумира детства.

«Если честно, то я встречаю их на каждом турнире. Ты об этом не задумываешься, но это происходит, когда видишь Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Когда мне было шесть лет, они уже играли на невероятном уровне. Они мои кумиры детства. Может, мы не так сильно это ценим, потому что иногда приближаемся к их уровню, а иногда и вовсе побеждаем их. Но своих кумиров я вижу на каждом турнире», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.

8 ноября Даниил стал победителем турнира категории «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1. Надаль на этом же турнире дошёл до полуфинала, где уступил Звереву — 4:6, 5:7.

Ранее сообщалось, что Медведев поднялся на четвёртую строчку рейтинга ATP.