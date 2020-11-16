Без брейк-поинтов: как Рублёв уступил Надалю в дебютном матче Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв проиграл Рафаэлю Надалю в дебютном матче на Итоговом турнире ATP — 3:6, 4:6. Российский теннисист смотрелся достойно в обеих партиях, но не смог ни разу взять подачу 20-кратного победителя турниров Большого шлема. В другом матче игрового дня Доминик Тим в трёх партиях одолел Стефаноса Циципаса. Тем самым австриец взял реванш у грека за поражение в прошлогоднем финале Итогового турнира.

Неуверенная подача Рублёва и победный старт Надаля

Россиянин Андрей Рублёв не смог удачно дебютировать на Итоговом турнире ATP, уступив в первом матче группового этапа Рафаэлю Надалю. Испанец, никогда не бравший титул на финальном турнире сезона, одержал победу в двух сетах.

До этого поединка Надаль и Рублёв всего один раз встречались на корте. В 2017 году российский теннисист совершил первый прорыв в карьере, в 19 лет дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Но его дальнейшее продвижение по сетке прервал будущий чемпион US Open. Матч продолжался чуть больше полутора часов, за которые Рублёв сумел выиграть всего пять геймов в трёх сетах.

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В Лондоне теннисистам предстояло впервые сыграть на закрытом харде. Для Рублёва это покрытие стало почти родным — в этом сезоне на нём он одержал 13 из 40 своих побед. Надалю же не приходилось часто выступать на быстрых кортах, и он успел записать на свой счёт всего три победы на крытом харде. Все они были одержаны в начале ноября на «Мастерсе» в Париже, так что можно сказать, что к непривычным для себя условиям испанец приноровился.

В отчётном матче Надаль с самого начала стал демонстрировать феноменальную игру на подаче. В первых трёх своих геймах испанец отдал только два очка и лишь раз был вынужден подавать вторым мячом. У Рублёва такой уверенности не было. Его процент попадания первым мячом был пугающе низким. Какое-то время россиянин ещё мог себя контролировать, ему даже удавались эйсы на второй подаче.

Но в шестом гейме Надаль перестал прощать соперника. Он заработал два брейк-поинта, и на втором из них Рублёв попал в сетку, после чего мяч отскочил в аут. От расстройства из-за так обидно проигранного гейма россиянин швырнул ракетку на корт. На приёме Рублёв попытался соответствовать уровню оппонента и даже шёл вровень с Надалем по очкам, но одна ошибка с бэкхенда и последовавший эйс сделали счёт 5:2 в пользу испанца.

Затем соперники обменялись двумя сухими геймами на своей подаче — и испанец отпраздновал победу в сете. В этом сезоне Надаль ещё никому не позволял сделать камбэк после выигранной им первой партии.

Во втором сете Рублёв продолжил испытывать трудности на подаче и начал дарить испанцу очки за двойные ошибки. Надаль этим воспользовался, чтобы сразу повести с брейком. В следующем гейме на приёме россиянин иногда заставлял соперника нервничать, но чаще розыгрыши заканчивались его невынужденными ошибками. Рублёв стал бурно реагировать на каждый неудачный удар, то ли стараясь завести себя, то ли усугубляя своё психологическое состояние.

В итоге россиянин стал лучше подавать, даже выиграв один из геймов всего за 46 секунд, но на приёме он ничего не мог противопоставить Надалю. Испанец закончил второй сет в десятом гейме, так и не столкнувшись с необходимостью отыграть хотя бы один брейк-поинт.

Итоговый счёт — 6:3, 6:4 в пользу многократного победителя турниров Большого шлема. Рублёву теперь надо побеждать в двух оставшихся матчах группового этапа, чтобы пробиться в полуфинал, и свой следующий матч он проведёт против грека Стефаноса Циципаса.

Реванш Тима за прошлогодний финал

Лондонский турнир в одиночном разряде стартовал с матча между Домиником Тимом и Стефаносом Циципасом. В прошлом году они уже встречались в финале Итогового турнира ATP, и тогда победу праздновал греческий теннисист. В этот раз австриец смог взять реванш и записать на свой счёт первую победу на групповом этапе.

Почти весь сезон-2020 Тим выступал на открытых кортах, и лишь под конец года оказался в условиях, в которых должен был пройти турнир в Лондоне. Чемпион US Open сыграл дома в Вене и после двух побед уступил Рублёву в четвертьфинале. Циципас же успел выиграть на закрытом харде титул в Марселе, но было это ещё в феврале.

Первый сет в Лондоне прошёл в равной борьбе. Оба теннисиста крепко держались за свою подачу, при этом Тим три раза был в шаге от брейка. Но Циципас каждый раз отыгрывался и добился розыгрыша 13-го гейма. Греческий теннисист повёл в нём со счётом 4:1 благодаря ошибкам соперника, но до конца тай-брейка выиграл всего одно очко и отдал сет.

В следующей партии всё вполне могло пройти по такому же сценарию, однако Тим совсем слабо провёл второй гейм на своей подаче, и этого оказалось достаточно, чтобы счёт в матче сравнялся. Циципаса выручила игра у сетки, которая принесла ему девять очков в 12 попытках.

Третью партию Тим начал напористо и выиграл три гейма подряд. Затем австриец отстоял свою подачу в пятом гейме, продлившемся почти десять минут. Так и не сумев сделать брейк, Циципас не нашёл в себе сил, чтобы отыграться и закончить матч в свою пользу. Впервые с 2008 года действующий чемпион Итогового турнира ATP начал защиту титула с поражения.