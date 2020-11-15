Тим одолел Циципаса на старте Итогового турнира ATP
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.
Соперниками Тима и Циципаса по группе London 2020 являются испанец Рафаэль Надаль и россиянин Андрей Рублёв, которые также сыграют между собой 15 ноября.
Матчи Итогового турнира пройдут в Лондоне с 15 по 22 ноября.
Ранее Александр Метревели перед началом Итогового турнира заявил, что серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль не превосходят молодых игроков.