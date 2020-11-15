Метревели считает, что Джокович и Надаль не выделяются на фоне молодых игроков

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Бывшая девятая ракетка мира, а ныне известный теннисный комментатор Александр Метревели считает, что серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль не превосходят молодых игроков.
Метревели считает, что Джокович и Надаль не выделяются на фоне молодых игроков
  • Reuters

«Джокович сейчас не выделяется, как и Надаль. У них есть опыт, и за счёт него они могут показать, на что способны, но в целом они не так хороши в этом сезоне, как в прошлые годы. Может, возраст сказывается или травмы. В таком неполноценном сезоне нельзя говорить о какой-то спланированной подготовке, это тоже накладывает отпечаток. У Джоковича и Надаля есть слабые места, которые молодые ребята давно знают. Они превосходят Новака и Рафаэля в скорости, возрастным теннисистам становится тяжелее играть», — сказал Метревели в интервью RT.

Ранее Метревели рассказал, почему Надаль не выигрывал Итоговый турнир ATP.

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