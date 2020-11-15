Эксперт рассказал, почему Надаль не выигрывал Итоговый турнир ATP
- Reuters
«Дело не том, что для него этот турнир не имеет значения. Надаль просто устаёт к концу сезона. Он играет в очень энергозатратный теннис и очень сильно выкладывается в каждом матче. Последние годы он играл чуть ли не весь сезон до конца, и естественно, что на Итоговый турнир его не всегда хватало, к тому же травмы какие-то давали о себе знать. Просто так складывалось всё для Надаля», — сказал Метревели в интервью RT.
Ранее комментатор рассказал, в чём прибавил Андрей Рублёв в этом сезоне.