Эксперт рассказал, почему Надаль не выигрывал Итоговый турнир ATP

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Известный комментатор Александр Метревели назвал причину, по которой испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог ни разу выиграть Итоговый турнир ATP.
Эксперт рассказал, почему Надаль не выигрывал Итоговый турнир ATP
  • Reuters

«Дело не том, что для него этот турнир не имеет значения. Надаль просто устаёт к концу сезона. Он играет в очень энергозатратный теннис и очень сильно выкладывается в каждом матче. Последние годы он играл чуть ли не весь сезон до конца, и естественно, что на Итоговый турнир его не всегда хватало, к тому же травмы какие-то давали о себе знать. Просто так складывалось всё для Надаля», — сказал Метревели в интервью RT.

Ранее комментатор рассказал, в чём прибавил Андрей Рублёв в этом сезоне.

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