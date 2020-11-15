Эксперт рассказал, почему Надаль не выигрывал Итоговый турнир ATP

Известный комментатор Александр Метревели назвал причину, по которой испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог ни разу выиграть Итоговый турнир ATP.

«Дело не том, что для него этот турнир не имеет значения. Надаль просто устаёт к концу сезона. Он играет в очень энергозатратный теннис и очень сильно выкладывается в каждом матче. Последние годы он играл чуть ли не весь сезон до конца, и естественно, что на Итоговый турнир его не всегда хватало, к тому же травмы какие-то давали о себе знать. Просто так складывалось всё для Надаля», — сказал Метревели в интервью RT.

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