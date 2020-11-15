Метревели назвал причины спада у Хачанова

Известный теннисный комментатор Александр Метревели рассказал, почему в 2020 году Карен Хачанов выступал хуже, чем в прошлые сезоны.

«У Хачанова очень много изъянов в техническом плане. Если он сможет их исправить, то выйдет на новый уровень. У Карена прекрасные физические данные, даже лучше, чем у других теннисистов. Но техника не позволяет добиваться успеха. Ведь она влияет ещё и на тактику, на способность показывать разнообразный теннис. Недостаток техники сразу ограничивает возможности в игре. У Хачанова сейчас будет достаточно времени для подготовки к новому сезону. Возможно, что уже скоро он подтянется к лидерам, шансы на это есть», — сказал Метревели в интервью RT.

Ранее Метревели заявил, что Новак Джокович и Рафаэль Надаль не выделяются на фоне молодых игроков.