Джокович рад, что в шестой раз сумел остаться первой ракеткой мира по итогам года

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал оглашение итогового за 2020 год рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором он занял первое место.

«Я очень счастлив. Это был странный год для каждого из нас. Перерыв в шесть месяцев. Затем мы перезапустили сезон в августе, и я продолжил с того места, на котором остановился до локдауна. И отлично прошёл этот отрезок. Я очень доволен тем, как всё прошло. Должен сказать огромное спасибо моей команде за то, что поддержали меня в трудные минуты и верили в меня. Это венец всех достижений года. Просто немыслимо, что мне удалось в шестой раз закончить год на первом месте», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Он отметил, что испытывает смешанные эмоции из-за того, что происходит в мире.

«Я не могу игнорировать это, хотя я достиг одной из самых больших целей в спорте. Я чувствую, что многие люди в мире испытывают трудности, и всем сердцем переживаю за них», — добавил 33-летний серб.

Став в шестой раз первой ракеткой мира по итогам года Джокович повторил рекорд американца Пита Сампраса, которому удалось подобное в период с 1993 по 1998 годы.

Ранее сообщалось, что Джокович был официально объявлен первой ракеткой мира по итогам года.