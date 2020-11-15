Джокович официально объявлен первой ракеткой мира по итогам года

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Сербский теннисист Новак Джокович официально признан первой ракеткой мира по итогам сезона.
Джокович официально объявлен первой ракеткой мира по итогам года
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а в Instagram-аккаунте Tennis TV опубликовано видео, посвящённое спортсмену.

В ролике показаны все эпизоды, когда серб поднимает над своей головой трофеи первого номера рейтинга по итогам года.

До этого Джокович становился первым по итогам 2011, 2012, 2014, 2015 и 2018 годов.

Ранее Александр Метревели выразил мнение, что Джокович и Рафаэль Надаль не выделяются на фоне молодых игроков.

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