Джокович официально объявлен первой ракеткой мира по итогам года

Сербский теннисист Новак Джокович официально признан первой ракеткой мира по итогам сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а в Instagram-аккаунте Tennis TV опубликовано видео, посвящённое спортсмену.

В ролике показаны все эпизоды, когда серб поднимает над своей головой трофеи первого номера рейтинга по итогам года.

До этого Джокович становился первым по итогам 2011, 2012, 2014, 2015 и 2018 годов.

Ранее Александр Метревели выразил мнение, что Джокович и Рафаэль Надаль не выделяются на фоне молодых игроков.