Камельзон: возможно, Рублёву пока не хватает мастерства для победы над Надалем

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал игру Андрея Рублёва в дебютном матче россиянина на Итоговом чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с испанцем Рафаэлем Надалем (3:6, 4:6)

«Все любители тенниса надеялись на то, что Рублёв сможет хорошо сыграть в этой восьмёрке. К сожалению, по жребию старт пришёлся на Надаля. Рублёв ещё ни разу его не проходил. Вчера соперник был собранным, Андрей же волновался. Возможно, Рублёву пока не хватило мастерства, чтобы обыграть Надаля. Матч был очень интересным, все ждали перелома матча. Для игры с Надалем это не позорный счёт. Рублёв показал, что всё запланированное сделать пока не вышло. Почему мы считаем, что Андрей обязан выйти и сразу обыграть вторую ракетку мира? Я надеюсь, что дальше у Рублёва всё получится. Он владеет хорошей техникой, пониманием игры, не сдаётся и никого не боится», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Во втором туре турнира Рублёв сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч состоится 17 ноября.

Ранее Тарпищев выразил надежду, что Рублёв сыграет лучше в следующих матчах Итогового турнира ATP.