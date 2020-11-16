Тарпищев ожидает, что Рублёв сыграет лучше в следующих матчах Итогового турнира ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался относительно поражения Андрея Рублёва в дебютном матче россиянина на Итоговом чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с Рафаэлем Надалем.

«Это первый турнир. Естественно, были стресс и ответственность, Рублёв начал подавать неудачно. Думаю, следующие матчи пройдут лучше. Вспомните Медведева в прошлом году — то же самое было. Рублёву психологически сложно было играть в таком ответственном матче. Но ничего страшного нет, это надо пережить. Ко второму сету он уже выигрывал, но Надаль очень уверенно подавал. Шансы сейчас приблизительно у всех одинаковые. Здесь стоит вопрос состояния, нужно забыть этот матч и идти дальше. С Циципасом будет равная игра», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Матч второго тура группового раунда Итогового турнира АТР между Рублёвым и Циципасом состоится 17 ноября.

Ранее Рублёв прокомментировал свой проигрыш Надалю на старте Итогового турнира ATP.