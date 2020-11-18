В шаге от победы: Рублёв уступил Циципасу на тай-брейке и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв проиграл Стефаносу Циципасу во втором матче Итогового турнира ATP — 1:6, 6:4, 6:7 и потерял шансы на выход из группы. Решающий эпизод противостояния произошёл на тай-брейке третьего сета, когда россиянин подавал на матч, но допустил двойную ошибку. В другой встрече игрового дня австриец Доминик Тим в двух партиях оказался сильнее Рафаэля Надаля и гарантировал себе участие в полуфинале турнира.

Второе поражение Рублёва

К очному матчу Андрей Рублёв и Стефанос Циципас подошли не в лучшем настроении, ведь оба начали Итоговый турнир ATP с поражений. Россиянин в двух сетах проиграл Рафаэлю Надалю, а грек в трёх партиях уступил Доминику Тиму. Таким образом отчётная встреча становилась для обоих теннисистов решающей, а проигравший мог лишиться шансов на выход в полуфинал.

Впрочем, Рублёв довольно спокойно отнёсся к поражению от испанца и заявил, что рад возможности получить опыт в противостоянии с топ-теннисистами.

«Остальные участники гораздо опытнее. Я лишь второй раз сыграл с Рафой и до этого один раз встречался с Роджером (Федерером. — RT). Так что у меня всего три матча с представителями «Большой тройки». Чем чаще мы будем встречаться, тем лучше будут мои результаты», — цитирует отечественного спортсмена пресс-служба турнира.

Матч с Циципасом также превратился для Рублёва в отличную возможность набраться опыта. К слову, эта встреча стала для теннисистов пятой на официальных турнирах, и до поединка в Лондоне в противостоянии было равенство.

К сожалению, поначалу у россиянина ничего не получалось на корте. Он сходу позволил сопернику сделать брейк, а потом «под ноль» уступил на чужой подаче — 0:3. Следующий гейм Рублёву удалось уверенно взять, но психологическое преимущество уже было не на его стороне.

Циципас же, поймав свою игру, уверенно довёл сет до победы, сделав ещё один брейк — 6:1. Грек смотрелся сильнее оппонента абсолютно по всем показателям. В частности, он четырежды подал навылет, тогда как россиянин — ни разу. К тому же Андрей допустил восемь невынужденных ошибок при трёх у Стефаноса.

Однако после неудачной первой партии россиянин собрался и во втором сете начал показывать совершенно другой теннис. В первую очередь, ему удалось наладить подачу, что не замедлило сказаться на результате. Первые два своих гейма он взял «под ноль». Но в седьмом при равном счёте (3:3) Рублёв позволил сопернику заработать двойной брейк-пойнт. К счастью, россиянину удалось собраться и отыграть их. А в десятом гейме Рублёв на чужой подаче уверенно переиграл Циципаса, не позволив допустившему серию ошибок греку, набрать ни одного очка — 6:4.

В заключительной партии оба теннисиста действовали предельно аккуратно, хорошо понимая, что любая ошибка может привести к поражению. В результате сет обошёлся без брейков. Хотя в третьем гейме Циципас едва не взял подачу Рублёва, но Андрей сумел отыграть пять брейк-пойнтов. А в 12-м российский спортсмен вёл 30:0 и был близок к матчболам, но не сумел дожать соперника.

Смешанные эмоции принёс поклонникам отечественного теннисиста тай-брейк. По его ходу 23-летний москвич уступал (2:5), но сумел вернуться в игру и заработать матчбол при счёте 6:5. Однако в наиболее ответственный момент Рублёв умудрился допустить двойную ошибку.

После этого воодушевлённый Циципас набрал два очка подряд и довёл дело до победы. В решающем матче за выход в полуфинал Итогового турнира грек сыграет с Надалем. Россиянин же потерпел второе поражение на групповом этапе и лишился шансов на участие в плей-офф.

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Удивительно, но после обидного проигрыша Рублёв нашёл в себе силы увидеть плюсы в произошедшем. Теннисист напомнил, что сезон-2020 стал для него самым успешным в карьере, и ему удалось выиграть больше турниров, чем за все годы до этого.

Также россиянин порадовался тому факту, что после проваленного первого сета он сумел вернуться в игру и едва не вырвал победу на тай-брейке, хотя, по его словам, многие ждали, что он уступит и во второй партии.

Выход Тима в полуфинал

В другом матче игрового дня Доминик Тим после победы над Циципасом оказался сильнее Рафаэля Надаля. Австриец обыграл вторую ракетку мира в двух сетах на тай-брейках. В первой партии теннисисты уверенно держали свою подачу и не позволили друг другу сделать ни одного брейка.

Зато на тай-брейке у обоих начались проблемы. Рафаэль выиграл лишь два розыгрыша на своей подаче, а Доминик — три. По ходу решающего отрезка Надаль вёл — 5:2, а позже и подавал на сет, но Тим сумел выйти из сложной ситуации победителем — 9:7.

Во второй партии уже испанец оказался на волоске от поражения. В седьмом и восьмом геймах соперники обменялись брейками, а при счёте 5:4 в свою пользу Тим заработал тройной матчбол на подаче Надаля. Однако Рафаэлю удалось спастись и перевести игру на тай-брейк, где он всё же уступил — 4:7.

Доминик уверенно лидирует в группе, гарантировав себе участие в полуфинале турнира, а в последнем матче кругового этапа он сыграет с Рублёвым.