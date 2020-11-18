Рублёв на тай-брейке уступил Циципасу в матче Итогового турнира ATP

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Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Рублёв на тай-брейке уступил Циципасу в матче Итогового турнира ATP
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 7:6 в пользу греческого теннисиста.

Таким образом, Рублёв, потерпевший второе поражение на турнире, потерял шансы на выход в плей-офф соревнований.

В заключительном матче группового этапа Рублёв сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а Циципас — с испанцем Рафаэлем Надалем. Оба матча пройдут 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Надаль проиграл Тиму на Итоговом турнире ATP.

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