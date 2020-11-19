Чесноков заявил, что Медведев сыграл блестяще в матче с Джоковичем

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Чесноков заявил, что Медведев сыграл блестяще в матче с Джоковичем
  • Reuters

По его словам, он не удивлён победой Медведева над первой ракеткой мира, он был уверен в успехе российского теннисиста.

«Я могу объективно сказать, что Даня сыграл блестяще и был лучше. Застать врасплох его было практически невозможно. Он настолько настроен на этот турнир, что просто так его кто-то обыграть не сможет. Я думаю, он явный фаворит. Его потенциальные соперники — Циципас и Надаль — тоже находятся в хорошей форме, в любом случае Даню ожидает непростой матч», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Медведев благодаря победе над Новаком Джоковичем гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP.

Ранее Евгений Кафельников выразил мнение, что Медведева рано называть фаворитом Итогового турнира ATP.

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