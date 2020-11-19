Кафельников считает, что Медведева рано называть фаворитом Итогового турнира ATP

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников выразил мнение, что не стоит пока называть Даниила Медведева фаворитом Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, даже несмотря на победу над Новаком Джоковичем.

«С полной уверенностью говорить о том, что Медведев — фаворит, нельзя. Почему он должен быть фаворитом? Из-за того, что выиграл два матча?» — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что победа над Джоковичем была достигнута в групповой стадии, а теперь нужно смотреть, как россиянин покажет себя в полуфинале.

«Я не думаю, что он фаворит всего турнира. Есть теннисисты, которые претендуют на тот же самый титул не меньше, чем сам Данила, — Тим, Надаль, тот же Джокович. Говорить о том, что он фаворит, ещё рано», — добавил Кафельников.

Медведев благодаря победе над Новаком Джоковичем гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP.

Ранее Владимир Камельзон восхитился игрой Медведева в матче с Джоковичем на Итоговом турнире ATP.