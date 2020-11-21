Разминка перед Надалем: Медведев одержал третью победу на Итоговом турнире ATP

Даниил Медведев в двух сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:3) в матче Итогового турнира ATP в Лондоне. Победа стала для россиянина третьей в рамках группового этапа. В полуфинале он встретится с Рафаэлем Надалем. В другом матче игрового дня Новак Джокович оказался сильнее Александра Зверева и также вышел в плей-офф.

Лёгкая победа Медведева

Нынешний Итоговый турнир ATP получился по-настоящему знаковым для российских теннисистов. Долгие годы им не удавалось даже пробиться на данное соревнование, а в 2020-м в Лондон приехали сразу двое: Андрей Рублёв и Даниил Медведев. И если первый одержал на групповом этапе только одну победу, то второй выиграл все три матча группового этапа и стал первым за 11 лет российским спортсменом, пробившимся в полуфинал турнира.

Особенно важно, что на пути к плей-офф москвичу удалось в двух сетах сломить сопротивление самого Новака Джоковича и получить от него комплимент. А уже в полуфинале Медведева ждёт поединок с другим величайшим игроком — Рафаэлем Надалем, которого россиянин прежде никогда не обыгрывал.

В этом плане матч с девятой ракеткой мира Диего Шварцманом, попавшим на турнир только благодаря отказу Роджера Федерера, превратился для Даниила в тренировку повышенной сложности. Да и для аргентинца он не имел никакого турнирного значения, ведь он уступил и Джоковичу, и Александру Звереву и потерял шансы на выход в плей-офф.

По ходу матча ощущалось, что россиянин действует далеко не на 100% возможностей. Несмотря на это, Медведев всё равно выглядел значительно сильнее соперника. Например, Шварцман за всю игру ни разу не подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта (имел только два).

Даниил же выиграл оба сета со счётом 6:3. В первом он едва не сделал брейк в стартовом гейме, но соперник ценой огромных усилий всё же склонил чашу весов на свою сторону. Однако следующую подачу аргентинца россиянин всё же забрал. Второй брейк четвёртая ракетка мира заработал уже в последнем гейме. Первый сетбол он реализовать не сумел, но следующим воспользовался.

Во второй партии игра развивалась по схожему сценарию. Медведев взял подачу соперника при счёте 2:1 в свою пользу и спокойно довёл дело до победы. Единственный тревожный момент для уроженца Москвы произошёл в пятом гейме, когда Шварцман заработал два брейк-пойнта. Однако довести дело до победы Диего не удалось.

Россиянин же без лишних усилий за 1 час 14 минут в очередной раз сломил сопротивление соперника. Предыдущие четыре очные встречи также заканчивались победами Медведева.

«Я отлично играл в двух предыдущих матчах. Думаю, всегда хорошо оставаться непобеждённым для уверенности в себе. Я хотел выиграть эту встречу и очень рад, что мне это удалось», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

А в субботу в 23:00 мск ему предстоит долгожданный поединок с Надалем. Россиянин получит возможность не только впервые в карьере обыграть испанца, но и поквитаться за Рублёва, который на групповом этапе оказался слабее Рафаэля.

«Мне нравится, как играют все теннисисты «большой тройки». Когда был таким маленьким, что только начинал держать ракетку в руке и интересоваться теннисом, я начал смотреть турниры Большого шлема. Первым всё выигрывал Федерер, потом пришёл Рафа и стал добиваться успеха, а затем был Новак. Мне очень приятно играть против них всех», — добавил Медведев.

Месть Джоковича Звереву

В другом матче игрового дня Новак Джокович и Александр Зверев в очном противостоянии определяли, кто из них сыграет в полуфинале. Ранее оба оказались сильнее Шварцмана, но уступили Медведеву.

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Данная встреча стала для соперников третьей в истории Итогового турнира. Причём в 2018-м их пути пересеклись дважды. На групповом этапе сильнее оказался серб (6:4, 6:1), а в финале — немец (6:4, 6:3).

На этот раз первой ракетке мира удалось взять убедительный реванш, одержав победу со счётом 6:3, 7:6. В первом сете борьбы не получилось. Зверев крайне неудачно начал игру и с ходу позволил Джоковичу сделать брейк. Добившись важного преимущества, Новак своего уже не упустил, хотя в седьмом гейме ему пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт.

Вторая партия получилась куда более равной, а теннисисты так и не сумели взять подачу друг друга, хотя в нескольких моментах оказались к этому близки. В результате судьба сета решилась на тай-брейке, где сказались опыт и мастерство серба — 7:4.

Таким образом, в полуфинале Итогового турнира ATP впервые за 16 лет сыграют все четыре теннисиста, занимающие первые строчки в рейтинге: Джокович (1), Надаль (2), Доминик Тим (3) и Медведев (4). Новак же постарается шестой раз в карьере выиграть Финал мирового тура.