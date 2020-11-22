Медведев поделился ожиданиями от матча с Тимом в финале Итогового турнира ATP

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Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Медведев поделился ожиданиями от матча с Тимом в финале Итогового турнира ATP
  • Reuters

«Да, с Домиником мы играли на US Open. Считаю, что я был неплох, другое дело, что он играл потрясающе. У нас тогда был высокий уровень игры. Посмотрим, как сложится наш предстоящий матч», — заявил Медведев.

Финал Итогового турнира ATP Медведев — Тим состоится 22 ноября.

На US Open — 2020, россиянин в трёх сетах (2:6, 6:7, 6:7) уступил австрийцу в полуфинале соревнований.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP.

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