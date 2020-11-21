Чесноков: Медведев готов впервые обыграть Надаля

Известный в прошлом российский и советский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Итогового турнира ATP в Лондоне, в котором сыграют Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.

«С Надалем будет очень хороший матч. Даниил ещё никогда не обыгрывал испанца. Думаю, что россиянин готов к тому, чтобы впервые обыграть Рафаэля», — заявил Чесноков «Спорт-Экспрессу».

При этом он отметил, что Медведев и Надаль находятся в «фантастической физической, игровой и психологической форме», выразив мнение, что болельщиков ждёт крайне интересное противостояние.

Чесноков высоко оценил выступление Медведева в матче группового этапа с Новаком Джоковичем, отметив, что россиянин показал великолепный теннис и заслуженно обыграл серба.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, за счёт чего Медведев может обыграть Надаля.