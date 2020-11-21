Тарпищев предположил, как Медведев может обыграть Надаля

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне.
Тарпищев предположил, как Медведев может обыграть Надаля
  • Reuters

По его мнению, Медведев играет в хороший теннис и заставляет соперников подстраиваться под себя, как это было в матчах с Новаком Джоковичем и Александром Зверевым.

«Если наш парень продолжит играть в интеллектуальный теннис, играть плотно и длинно с вариациями — у него будет преимущество. Если Даня будет держать подачу, как и всегда, — тоже плюс. По моторности, передвижению и выносливости Надаль очень хорош. Но вариации, которые может предложить Медведев, делают его не слабее в этих компонентах. Также Дане не стоит скатываться в обмен ударами», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Матч Медведева с Надалем состоится 21 ноября. 

Ранее Медведев заявил, что не будет вспоминать финал US Open перед матчем с Надалем на Итоговом турнире ATP.

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